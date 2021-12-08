المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية في مدينة نصر؛ وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، وفحص الخسائر والتلفيات.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.