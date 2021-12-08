إحالة عامل للجنايات بتهمه اشعال النيران بعربة قطار انتقاما من زميله

أحالت النيابة العامة عامل للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه اشعال النيران عمدا في عربة قطار السكك الحديدية انتقاما من صديقه لخلافهما على جمع القمامة.

وحملت القضية التي حصلت “ الدستور” علي نسخه من اوراقها رقم ۱۵۲/۸۰۰۵ لسنة ۲۰۲۱ جنايات الأزبكية والمقيدة برقم ۱6۲۵ لسنة ۲۰۲۱ كلى شمال القاهرة.

وجاء فى قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة الى محكمة الجنايات، انه بعد مطالعة الأوراق ومأتم فيها من تحقيقات ، تتهم النيابة العامة " عبد السلام أ" ۳۳ سنة - عامل ( محبوس ) لأنه في يوم : ۲۰۲۱/۷/۱۳ بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة وضع النار عمدا في عربة قطار السكك الحديدية المبين وصفة بالأوراق بأن قام بإضرام النيران بجوال المخلفات الكائن بداخلها عن طريق إستخدام لهب قد احته فإمتد أثرها ليلتهم بابها والمقعد المواجه له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة انه عرض للخطر عمدا سلامة إحدي وسائل النقل البرية - القطار المبين وصفة بالأوراق - وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام الأول.

جاء بأقوال "م.ع"- 31 سنة - عامل نظافة بأنه حال مباشرته عمله في جمع مخلفات أحدي قطارات السكك الحديدية أبصر أدخنة تتصاعد من العربة الأخيرة.

وأضاف انه وبالتوجه لفحص الأمر تبين له اشتعال جوال القمامة الخاص به وامتداد ألسنة اللهب لباب عربة القطار وتلفه حتي نمي إلي علمه أن وراء ارتكاب تلك الواقعة المتهم المضبوط .

