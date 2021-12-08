الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الحكومة ردا على طلب إحاطة برلماني: ندرس إنشاء مجمع خدمات متكامل في حلوان

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد بسبب عدم توسعة كبارى العزبة البحرية وحلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، وعدم إنشاء مجمع الخدمات بحى المعصرة، خاصة أن مناطق حلوان والتبين والمعصرة تحتوى على أكثر من 5 ملايين مواطن. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بحضور محافظ القاهرة وممثلي الحكومة.

 وأكد ممثل الحكومة تضامنه مع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد، فيما يخص مجمع الخدمات المتكامل، موضحًا أنه يتم دراسة إنشاء مجمع خدمات متكامل متعدد الأدوار فى حلوان، مجهز بكافة الأجهزة الحديثة لخدمة المواطنين.

 وأكد ممثل الحكومة أنه جاري البحث عن قطعة الأرض لتكون مجهزة لإنشاء المجمع الخدمي المتكامل. 

وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتعاون المثمر بين الحكومة والنواب متمثلة في محافظ القاهرة ورؤساء الأحياء، مشيرا إلى أنه يعكس أن العمل يتم بشكل مؤسسي.

لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب طلب إحاطة حلوان مناطق حلوان والتبين النائب أحمد السجيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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