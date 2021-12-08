إبرينا فويتشكوفا: المجتمع الدولي سيضمن مرحلة انتقالية للنساء في العراق

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إبرينا فويتشكوفا، اليوم الأربعاء، التحرير من العنف سيقوم بتحرير النساء والفتيات من اجل المساهمة في المجتمع للعب دور مهم ودعمهن لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وقالت فويتشكوفا، في كلمة مسجلة خلال مؤتمر (فلنتحدث / Talk s’Let) لمناصرة ودعم المرأة ومنع العنف عنها، إن الأمم المتحدة مستمرة بالعمل مع حكومة العراق وإقليم كردستان والمجتمع المدني"، منوهة بأن "المجتمع الدولي سيكون شريك لضمان أن النساء في العراق يمروا بمرحلة انتقالية.

وأشارت إلى أن "مؤتمر اليوم فيه حضور متميز من مختلف شرائح المجتمع من الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص من أجل الحديث لوضع الأسس إنهاء العنف والنظر إلى التغيرات"، داعية إلى "مناقشة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف المجالات الاستثمارات وغيرها وهذا يدخل في تخفيض الفقر ووضع السياسات العامة".

وأوضحت، أن العنف لايستمر لكونه مشكلة فقط خلال العقود المنصرمة والتي تعاني منها النساء، إذ أن جائحة كورونا أظهرت أن العنف المبني على النوع الاجتماعي مستمر وفق البيانات والإحصائيات الموجودة التي تخص العنف المبني على النوع الاجتماعي في محافظات العراق وبدون أي استثناء.

وأضافت أن التحرير من العنف سيقوم بتحرير النساء والفتيات من اجل المساهمة في المجتمع للعب دور مهم ودعمهن لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وبناء حياة مهنية خاصة بهن، مشددة على "ضرورة مناهضة جميع أنواع العنف ضد النساء وكل هذا عبر دعم قرار مجلس الأمم المتحدة 1325 الذي يقوم بدعم المشاركة السياسية وحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتابعت، "أن منظمة الأمم المتحدة يتيح للنساء مكانة خاصة ويشدد على ضرورة المساواة والنوع الاجتماعي"، مبينةً، أن "آخر الاحصائيات الموجودة أشارت إلى أن كل واحدة من ثلاث نساء تبلغ 50 سنة مرت بما لا يقل عن تجربة واحدة من العنف من النوع الاجتماعي".

واختتمت، أن "هذا المؤتمر يمثل فرصة للتأكيد على الجهود وإيصال الصوت ورفع الوعي من الخطر من العنف ونقوم بضمان أن يكون كل واحد منا له مساهمة في المجتمع لضمان مجتمع آمن".