الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل التعليم بالوادى الجديد يشارك الأطفال احتفالاتهم بأعياد الطفولة

صورة من الاحتفاليه
صورة من الاحتفاليه

شارك الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أطفال روضة مدرسة البستان للتعليم الأساسى بالخارجة التعليمية احتفالات أعياد الطفولة.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة المالية بالمحافظة من المهتمين بالتعليم ومديرى إدارتى التعليم الإبتدائى والإحصاء بالمديرية ومجموعة من قيادات التعليم بالمحافظة ومدير إدارة المدرسة.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، حيث تضمن الحفل تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية المتنوعة للأطفال وسط سعادتهم الغامرة.

وفى كلمته للحضور أعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن بالغ سعادته لتواجده بتلك الإحتفالية لمرحلة عمرية تأتى فى المقام الأول لتكوين شخصية الإنسان لمواجهة تحديات المستقبل ومواكبة التطورات، مثنيا على تنظيم الحفل والذى ظهر بالمظهر اللائق والمشرف، مقدما التحية والتقدير لإدارة المدرسة وجميع العاملين بالمدرسة ومعلمات رياض الأطفال لهذا الجهد المبذول والملموس وفى الختام كرم الدكتور جمال مجموعة من المتميزين بالمدرسة.

وعقب الانتهاء من الحفل حرص وكيل التعليم بالمحافظة على تفقد منظومة العمل بالمدرسة مطمئنا على سير العملية التعليمية وإلتزام الجميع بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب وجعل المدرسة بيئة تعليمية متميزة ومشاركة الطلاب بجميع الأنشطة التربوية المختلفة وتقديم الأفضل دائما لمصلحتهم  هدفنا المنشود دائما.

وفي سياق متصل شهد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فعاليات تصفيات مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية والتى جرت بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة بحضور اللجنة الوزارية من السيد محمود بسيوني والسيد محمد الجيزاوى، مشيدا بما شهده من جهد ملموس لجميع الأعمال المقدمة من المدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى المديرية لجميع المراحل التعليمية  والتى تمثل المحافظة بتقييم الجمهورية.

وخلال اللقاء كرم الدكتور جمال التلميذ كريم وليد بالصف الأول الابتدائى  مدرسة صلاح الدين الإبتدائية  بمكافأة مالية فورية لبراعته وإتقانه فى إلقاء قصيدة شعرية لاقت تفاعلا من الجميع. 

وفى ختام اللقاء كرم الدكتور جمال حسن، مجموعة من موجهى الصحافة المدرسية والأخصائيين لجهدهم المبذول فى العمل متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

شارك وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد اطفال أحتفالات أعياد الطفولة الفقرات الفنية والاستعراضية سعادتهم الغامرة تحديات المستقبل

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وائل لطفي

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