محافظ أسيوط يشارك باللقاء الشبابي لمبادرة «شباب من أجل مصر»

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أركان حرب شريف صالح رئيس أركان حرب المنطقة الجنوبية العسكرية اللقاء الشبابي الذي نظمه بيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط بعنوان "شباب من أجل مصر" وذلك بمركز شباب مدينة الرحاب بأسيوط الجديدة بمشاركة أكثر من 300 شاب وفتاة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لدعم قيم المواطنة الفعالة وترسيخ السلام المجتمعي بين الشباب بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية وجامعتي أسيوط والأزهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور خلف عمار مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بأسيوط والأب عاموث نائبًا عن الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والنائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والدينية.

وبدأت الفعاليات برفع علم مصر والتحرك في مسيرة شبابية في حب مصر وصولًا لمركز شباب مدينة الرحاب بمدينة أسيوط الجديدة ثم مشاهدة بعض الفعاليات والمنافسات الرياضية بملاعب مركز الشباب كما تم خلال الفعاليات تقديم بعض الفقرات الغنائية والشعرية والمواهب الشابة للأطفال منها فقرة التمثيل والتأليف المسرحي للطفلة الموهوبة سيلينا سمير الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية للمبدع الصغير وذلك في مجال كتابة النص المسرحي.

واستكملت الفعاليات باللقاء الشبابي الذي بدء بكلمة ترحيب للشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة بأسيوط والتي رحب فيها بالوزير المحافظ وكافة القيادات والشباب المشارك مشيدًا بالدعم المقدم من المحافظ لكافة أنشطة بيت العائلة بأسيوط.

كما رحب الانبا لوكاس بالوزير المحافظ وكافة الحضور مشيرًا إلى أهمية مثل تلك اللقاءات الشبابية بحضور القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لتبادل الخبرات والثقافات ونشر رسائل التسامح والسلام المجتمعي والتأكيد على أهمية قيم المواطنة الفعالة وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن للنهوض بوطننا الغالي مصر.

واستعرض المحافظ أهم المشروعات والانجازات التي تحققت على أرض محافظة أسيوط في كافة القطاعات وخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم خلالها تنفيذ حوالى 1000 مشروع بتكلفة 25 مليار جنيه حتى الآن في كافة القطاعات بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى لتطوير قرى الريف المصرى معلنًا دعمه الكامل لكافة أنشطة هيئة بيت العائلة بالمحافظة ودعم الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم من خلال الفعاليات والمبادرات الشبابية والتنموية مشيداً بالمواهب الشابة من الشباب والأطفال المشاركين في اللقاء.

وتم خلال الجلسة الحوارية للشباب التي أدارها الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر استعراض بعض أسئلة الشباب ومقترحاتهم وأفكارهم الإبداعية وقام محافظ أسيوط بالإجابة على تساؤلات الشباب وطلباتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالنهوض بالقطاع الصحي ودعم المؤسسات التعليمية وتفعيل مشاركة الشباب في المشاركة المجتمعية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزيارة المشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرض المحافظة والمشاركة في جميع الفعاليات لإكسابهم الخبرة والمعرفة.

وفي نهاية اللقاء الشبابي تم منح الدروع التذكارية لمحافظ أسيوط ولكافة القيادات المشاركة لجهودهم في دعم أنشطة وفعاليات هيئة بيت العائلة المصرية بالمحافظة.