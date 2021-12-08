الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في العطلة الشتوية.. 10 أنشطة يمكن ممارستها في واحة سيوة (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في فصل الشتاء يبحث كثيرون عن الأماكن التي تتميز بالاجواء الدفئة ، وتعد واحة سيوة من أشهر الأماكن التي يمكن قضاء العطلة الشتوية، فهى تتمتع بجو دافي طوال الشتاء، ونرصد أبرز الأنشطة التي يمكن القيام بها في الواحة:

قلعة شالي

بنيت على تل داخل جدار حماية تم اختراقه في الأصل من خلال بوابة واحدة ، خدمت متاهة المباني المبنية من الطوب اللبن التي تضم القلعة سكان الواحة لما يقرب من 8 قرون،و  كان على السكان أن يعيشوا في الأحياء الضيقة ، ويتشاركون حيواناتهم ، التي كانت تُساق إلى القلعة كل مساء.

 جبل الدكرور

جبل الدكرور ،  يمكن رؤيته من جميع النقاط في الواحة ، وتعد قممه الثلاثية معلماً جيداً عند السفر شرقاً أو غرباً، والمنظر من قمة هذا الجبل رائع و العلاج بالرمال في واحة سيوة يوجد في الدكرور ثلاثة أطباء مشهورين بعلاج الرمل من الروماتيزم والتهاب المفاصل.

حمام كليوباترا

تشتهر ينابيع سيوة في جميع أنحاء الصحراء الغربية ، نبع الشمس أو حمام كليوباترا ، وقد ذكره المسافرون إلى سيوة منذ أيام هيرودوت ، وتؤكد الأسطورة أن كليوباترا سبحت هنا عندما زارت واحة سيوة ، لذا يجب أن تكون كذلك يفترض ، فعل الإسكندر الأكبر

معبد الاوراكل

 معبد آمون ، الذي بني خلال الأسرة السادسة والعشرين ، وازدهر المعبد وأوراكله في العصر اليوناني والروماني ،وقد تم بناء المعبد على قمة الجبال ، ويمكن الوصول إلى أنقاض المعبد عن طريق التسلق مسار محدد جيدًا أعلى جانب الصخرة.

 فتناس 

فتناس هي جزيرة صغيرة في بيركت سيوة، يمكنك الوصول إليها سيرًا على الأقدام أو بالدراجة ، فهي مكان رائع للجلوس والاستمتاع بغروب الشمس ، ستحصل على منظر خلاب للبحيرة حيث يشكل جبل البيضاء والحمرا الخلفية باتجاه الغرب ، نزهة في الحديقة تظهر مجموعة متنوعة من الأشجار بما في ذلك الموز والتمر والزيتون.

جبل - الموتى 

جبل مخروطي الشكل يزيد بقليل عن كيلومتر واحد شمال شالي. مقابر من الأسرة السادسة والعشرين ، العصر البطلمي والعصر الروماني مقطوعة إلى جانب الجبل ، وهناك أربعة مقابر تستحق المشاهدة في جبل الموتى 

 بئر وحيد حارة - ينبوع بارد

بئر وحيد وتنبع عند الكثبان الرملية لبحر الرمال العظيم، واقض ليلة في رحلة سفاري صحراوية في سيارة دفع رباعي، و تجربة الكثبان الرملية الهائلة المتدحرجة، ويمكن القيام بالتزلج على الرمال بتكلفة إضافية صغيرة  السباحة في الينابيع الساخنة والباردة في الصحراء .

معبد آمون / معبد أم عبيدة

تم تدمير هذا الهيكل بالكامل تقريبًا ، بسبب تفجيره بالديناميت في عام 1896 من قبل حاكم عثماني حريص على الحصول على مواد البناء،  يمثل الجدار المنقوش كل ما تبقى رؤيته واستناداً إلى الرسومات السابقة للمستكشفين الرواد ، استنتج العلماء أن المعبد قد أقامه الفرعون نخت أنبو من الأسرة الثلاثين.

كثبان رملية في بحر الرمال العظيم

 أبرز ما في رحلات السفاري القيادة على الطرق الوعرة بسيارات الدفع الرباعي ، التزلج على الرمال أسفل الكثبان الصحراوية الناعمة ، زيارة الينابيع الساخنة ، الاستمتاع بغروب الشمس أثناء احتساء شاي لويزا ، أو شاي سيوان الليمون.

قلعة شالي فصل الشتاء أبرز الأنشطة التي يمكن القيام بها في طابا طابا واحة سيوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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