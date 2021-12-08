في العطلة الشتوية.. 10 أنشطة يمكن ممارستها في واحة سيوة (صور)

في فصل الشتاء يبحث كثيرون عن الأماكن التي تتميز بالاجواء الدفئة ، وتعد واحة سيوة من أشهر الأماكن التي يمكن قضاء العطلة الشتوية، فهى تتمتع بجو دافي طوال الشتاء، ونرصد أبرز الأنشطة التي يمكن القيام بها في الواحة:

قلعة شالي

بنيت على تل داخل جدار حماية تم اختراقه في الأصل من خلال بوابة واحدة ، خدمت متاهة المباني المبنية من الطوب اللبن التي تضم القلعة سكان الواحة لما يقرب من 8 قرون،و كان على السكان أن يعيشوا في الأحياء الضيقة ، ويتشاركون حيواناتهم ، التي كانت تُساق إلى القلعة كل مساء.

جبل الدكرور

جبل الدكرور ، يمكن رؤيته من جميع النقاط في الواحة ، وتعد قممه الثلاثية معلماً جيداً عند السفر شرقاً أو غرباً، والمنظر من قمة هذا الجبل رائع و العلاج بالرمال في واحة سيوة يوجد في الدكرور ثلاثة أطباء مشهورين بعلاج الرمل من الروماتيزم والتهاب المفاصل.

حمام كليوباترا

تشتهر ينابيع سيوة في جميع أنحاء الصحراء الغربية ، نبع الشمس أو حمام كليوباترا ، وقد ذكره المسافرون إلى سيوة منذ أيام هيرودوت ، وتؤكد الأسطورة أن كليوباترا سبحت هنا عندما زارت واحة سيوة ، لذا يجب أن تكون كذلك يفترض ، فعل الإسكندر الأكبر

معبد الاوراكل

معبد آمون ، الذي بني خلال الأسرة السادسة والعشرين ، وازدهر المعبد وأوراكله في العصر اليوناني والروماني ،وقد تم بناء المعبد على قمة الجبال ، ويمكن الوصول إلى أنقاض المعبد عن طريق التسلق مسار محدد جيدًا أعلى جانب الصخرة.

فتناس

فتناس هي جزيرة صغيرة في بيركت سيوة، يمكنك الوصول إليها سيرًا على الأقدام أو بالدراجة ، فهي مكان رائع للجلوس والاستمتاع بغروب الشمس ، ستحصل على منظر خلاب للبحيرة حيث يشكل جبل البيضاء والحمرا الخلفية باتجاه الغرب ، نزهة في الحديقة تظهر مجموعة متنوعة من الأشجار بما في ذلك الموز والتمر والزيتون.

جبل - الموتى

جبل مخروطي الشكل يزيد بقليل عن كيلومتر واحد شمال شالي. مقابر من الأسرة السادسة والعشرين ، العصر البطلمي والعصر الروماني مقطوعة إلى جانب الجبل ، وهناك أربعة مقابر تستحق المشاهدة في جبل الموتى

بئر وحيد حارة - ينبوع بارد

بئر وحيد وتنبع عند الكثبان الرملية لبحر الرمال العظيم، واقض ليلة في رحلة سفاري صحراوية في سيارة دفع رباعي، و تجربة الكثبان الرملية الهائلة المتدحرجة، ويمكن القيام بالتزلج على الرمال بتكلفة إضافية صغيرة السباحة في الينابيع الساخنة والباردة في الصحراء .

معبد آمون / معبد أم عبيدة

تم تدمير هذا الهيكل بالكامل تقريبًا ، بسبب تفجيره بالديناميت في عام 1896 من قبل حاكم عثماني حريص على الحصول على مواد البناء، يمثل الجدار المنقوش كل ما تبقى رؤيته واستناداً إلى الرسومات السابقة للمستكشفين الرواد ، استنتج العلماء أن المعبد قد أقامه الفرعون نخت أنبو من الأسرة الثلاثين.

كثبان رملية في بحر الرمال العظيم

أبرز ما في رحلات السفاري القيادة على الطرق الوعرة بسيارات الدفع الرباعي ، التزلج على الرمال أسفل الكثبان الصحراوية الناعمة ، زيارة الينابيع الساخنة ، الاستمتاع بغروب الشمس أثناء احتساء شاي لويزا ، أو شاي سيوان الليمون.