محافظ مطروح يستقبل وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال زيارته للمحافظة

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، للوقوف على تنفيذ المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة وما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس الوفد البرلماني ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات القومية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بالكامل، حيث شهدت السنوات الأخيرة اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بمشروعات التطوير والتجديد بالمحافظة لتحقيق تنمية شاملة حقيقة على الأرض.

وتابع حمودة، خلال لقاء المحافظ اليوم بأعضاء الوفد بمقر المحافظة اليوم :" القيادة السياسية تولي المشروعات القومية اهتمام كبير وفى القلب منها محافظة مطروح التى شهدت عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات التحلية وغيرها من المشروعات التى تهدف لكي يعيش الإنسان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى".

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس الوفد البرلماني ورئيس لجنة الإسكان، إن الزيارات الميدانية تشمل تفقد محطة معالجة صرف صحي مطروح، والاجتماع بشركة المياه والصرف الصحي بمطروح، وذلك للوقوف على حجم الإنجازات في فيما جرى بمشروعات كبرى حققت نهضة تنموية فى كافة المجالات والقطاعات خلال السنوات الماضية منها مشروعات الكهرباء والطرق ومشروعات المياه والصرف الصحى بمرسى مطروح، مؤكدا أن اللجنة تولى المشروعات القومية اهتمام خاص.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الجولات الميدانية ستشهد تفقد التجمعات القروية وبحث مطالب الأهالي في المساكن البديلة اللائقة وتوفيرها، سيرا على نهج القيادة السياسية الذي أحدث نهضة تنموية وعمرانية كبرى في مشروعات تنطلق نحو جمهورية جديدة تتوافر بها كافة مقومات الحياة الكريمة، بالإضافة للتوجه إلى مدينة العلمين الجديدة، لتفقد قرية الجميمة وبعض التجمعات السكنية بالضبعة وسيدي عبدالرحمن بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعقد اجتماع موسع في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقب تفقد المشروعات العمرانية والتنموية بالمدينة.

واستكمل حمودة:" مصر ابهرت العالم أجمع بمعدلات التنمية والعمران في المشروع القومي العملاق الخاص بمدينة العلمين الجديدة، التى تعد من مدن الجيل الرابع وتضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تزيد على 40 مليار جنيه وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للأبراج السكنية.