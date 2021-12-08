الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: قافلة لتوزيع المساعدات العينية على الجمعيات الخيرية ودور الرعاية

الاحتفالية
الاحتفالية

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قافلة إنسانية لتوزيع كميات من البطاطين على «جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر بالقاهرة، جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات، قرية الأطفال الأيتام، دار ضيافة الكفيفات الجمعية المصرية لرعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع» وذلك في إطار مبادرة «كلنا واحد».

وفى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

الداخلية دور الرعاية الجمعيات الخيرية المساعدات العينية توزيع قافلة

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وائل لطفي

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