محافظ القليوبية يبحث تطوير ورفع كفاءة المدخل الشمالى لمنطقة شبرا الخيمة

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا عقبه جولة لمناقشة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المدخل الشمالي لمنطقة شبرا الخيمة وميدان المؤسسة لتشمل أنفاق وكباري المشاه ومواقف السيارات ومحلات الباعة الجائلين ومراجعة جميع المرافق والبنية التحتية بالميدان، بالتنسيق مع شركة مياه القاهرة الكبرى وهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، ويقوم بأعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى بإجمالي إعتمادات مالية تصل إلى 90 مليون جنيه.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، واللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمهندس مصطفي الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، والدكتور مصطفى زكي، استشاري جهاز التعمير، ومسئولي هيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد، واللواء طلعت منصور، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامى علام، رئيس حى غرب شبرا الخيمة.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية أهمية المشروع باعتبار أن ميدان المؤسسة هو المدخل والبوابة لكل محافظات الوجه البحري والقبلي، ولا بد من تكاتف جميع الأجهزة لتطوير هذا الميدان بشكل علمي وحضاري والقضاء على جميع المظاهر العشوائية، سواء في أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق أو الأعمال السطحية والإنشائية وكباري المشاة وإعادة تنظيم مواقف السيارات وحسن استغلال الفراغات الموجودة بالمنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد استكمالًا لأعمال التطوير التي تمت عام 2015.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة أعمال إصلاح ورفع كفاءة وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي للحد من تسريبات المياه الموجودة بالمنطقة، لاسيما بنفق ناصر الجاري تطويره، حيث تم تغيير خط مياه 600 مم بشارع ناصر بطول 150 مترًا، وجار عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من توقف تسريب المياه بالنفق، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع شركة المياه وحي غرب شبرا الخيمة لعمل مسح شامل ومراجعة جميع الوصلات للمنازل وفي المحلات للتأكد من صلاحيتها وقطع أي مرافق مخالفة بالمنطقة.

وتابع المحافظ الاجتماع بمناقشة أعمال تغيير الوجه الحضاري لميدان المؤسسة من خلال عمل كباري مشاه كهربائية بشكل حضاري في الأماكن الحيوية لتساعد في عملية نقل المشاة وتسهيل حركة ركاب مترو الأنفاق، مشيرًا أيضًا إلي أنه سيتم رفع كفاءة موقف سيارات الأقاليم بميدان المؤسسة وإعادة تنظيمه بالتنسيق مع إدارة المرور.

عقب انتهاء الاجتماع قام الحاضرون بالتوجه إلى شبرا الخيمة لتفقد أعمال تطوير أنفاق المؤسسة والنيل والزراعة، والتي يتم رفع كفاءتهم من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، حيث تفقد المحافظ أعمال العزل لنفق ناصر، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، حيث يعد النفق من الأنفاق الحيوية التي تنقل المشاة من وإلى محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة.

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة الكبري وجهاز تعمير القاهرة الكبري أنه سيتم تغيير خط مياه 600 م بجانب محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة حتي لا يحدث تسريب بالنفق مرة أخرى.