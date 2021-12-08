أقوال شهود العيان في العثورعلى طفلة حديثة الولادة بالشروق

تستمع نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، إلى أقوال الشهود في واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة أمام مسكن في منطقة الشروق، والذين أكدوا أن الطفلة عمرها يوم واحد، حيث أن الأهالي عثروا على الطفلة وهي بالحبل السري وملابس قديمة.

وتم التحفظ على طفلة حديثة الولادة عثر عليها أمام أحد المساكن بالشروق، داخل إحدى المستشفيات للاطمئنان على حالتها الصحية قبل وضعها بأحد دور الرعاية التابعة لمدينة الشروق.

وطلبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة -محل الواقعة - لكشف هوية من قام بترك الطفلة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من أهالى منطقة المتميز بدائرة القسم يفيدوا بعثورهم على طفلة حديثة الولادة أمام أحد المساكن وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.