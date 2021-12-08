«تضامن كفر الشيخ» تدشن ندوة حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، ندوة بمقر نادي هيئة الشبان العالمية بدسوق، حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة.

وقالت ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، عن قضية مناهضة العنف ضد المرأة وخصوصًا قضية ختان الإناث والدوافع التي تؤدي إلى ذلك مضيفة إلى أن العنف سلوك يمارس ضد المرأة ويؤدى إلى إلحاق الأذى بها على الجانب النفسي والجسدي سواء من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، موضحة الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في التصدي لمثل هذه القضايا.

وأكدت ماجدة عمر، أن الهدف من تنظيم الندوة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات والآثار السلبية للزواج غير الرسمي على الأسرة والمجتمع.

وأضافت ماجدة عمر، أن الوقاية من العنف ضد المرأة تتمثل في تكاتف جميع أفراد المجتمع وتنفيذ برامج للتعريف به ونشر الوعي الصحي إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا وتطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل و المرأة وخلق جو أسري صحي للأطفال والعائلة ككل.

وأشارت الى أهمية تلقي المواطنين للقاح كورونا عبر المنافذ والأماكن التي أعلنت عنها وزارة الصحة لحمايتهم من خطورة فيروس كورونا المستجد مع أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحة المواطنين