«القوى العاملة» تصرف 277 ألف جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

قال محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، إن المديرية قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، بصرف 3 منح مولود جديد لـ3 عمال بمبلغ 6000 جنيه، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، ومنحتي وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيه، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ528 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالي 264 ألف جنيه.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 82 منشأة، والقيام بـ3 حملات تفتيش شامل ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 3 منشآت يعمل بها 240 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 3 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.