القوى العاملة تنظم ندوة لوحدة المساواة بين الجنسين بالإسماعيلية

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة في شركات الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالمحافظة طبقًا للإعلان العالمي لمناهضة العنف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها وتمكينها اقتصاديًا.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في رسالة للندوة، إن مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التي قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيراً إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

وأوضح سعفان، أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصري لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.

وأشار أحمد جابر مدير المديرية، إلى أن الندوة تناولت اتفاقية العمل الدولية رقم 190 لسنة 2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل ومفهوم العنف والتحرش في العمل، وما تتعرض إليه المرأة العاملة من العنف والتمييز وكيفية معالجته طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 والاتفاقيات الدولية وأوضاع المرأة المصرية في الدستور المصري.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، قامت بتعيين 1545 شاباً، منهم 23 شاب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2688 شاباً، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.