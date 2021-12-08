التحالف العربى يعلن تدمير هدف جوى أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن تدمير هدف جوي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية في السعودية، وطائرة مسيّرة بالأجواء اليمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صباح اليوم الأربعاء هدفا جويا معاديا تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف العربي قوله إن "قواته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية".

وأوضح المالكي أن "وزارة الدفاع تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد أن الوزارة "ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود".

وفي وقت سابق من اليوم، دمر التحالف مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة داخل صنعاء.

ولفت التحالف، في بيان، إلى أن الأهداف شملت مخازن وورش تجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مضيفًا أنه تم تدمير كهوف جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء.

وأشار التحالف إلى أن العملية جاءت استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين، مطالبًا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وفى وقت سابق من اليوم، أدانت السفارة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات هجوم جماعة الحوثيين على العاصمة الرياض بصاروخ بالستي.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان صادر عنها، إن هجمات ميليشيا الحوثي تعرض للخطر المدنيين الأبرياء والمدن والبنى التحتية الحيوية، مشيرة إلى أن الحوثيين يظهرون من خلال كل هجوم أنهم غير مهتمين بالسلام.

وجددت السفارة الأمريكية التزام واشنطن بأمن المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن بلادها تقف متحدة «مع شركائنا السعوديين» وفق نص البيان.

كما أدان الاتحاد الأوروبي، استمرار استهداف جماعة الحوثيين للمنشآت السعودية، داعيًا لدعم الحل السياسي للنزاع هناك والتوقف عن استهداف ما يعرض المدنيين للخطر.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان: «شهد الصراع في اليمن تصعيدًا عسكريًا مقلقًا آخر، يدين الاتحاد الأوروبي الهجمات المتكررة عبر الحدود السعودية».

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بهدف تحقيق اتفاق سياسي شامل.