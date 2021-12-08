الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تقدم 11 مليار دولار لمكافحة سوء التغذية العالمية

مكافحة سوء التغذية
مكافحة سوء التغذية العالمية

أعلنت الولايات المتحدة عزمها تقديم 11 مليار دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة لمكافحة سوء التغذية وهو السبب الكامن لنحو نصف وفيات الأطفال حول العالم.

جاء هذا الإعلان - حسبما أفاد البيت الأبيض في بيان - على لسان سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال مشاركتها في قمة التغذية من أجل النمو 2021 بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأكد البيان أن ضمان سلامة وصحة الأطفال والنساء وحديثي الولادة يمثل تحديا ملحا يمكن لجودة التغذية أن تساعد في مواجهته وأن الاستثمار في هذا المجال سيمكن الحكومة الأمريكية من مساعدة حكومات الدول الشريكة ومجتمعاتها على بالمهارات والموارد اللازمة لتحسين الصحة والتغذية ودعم الشعوب التي تواجه أزمات بالمساعدات الطارئة من المواد الغذائية إضافة إلى دعم الأنظمة الصحية والغذائية المستدامة لتجاوز الانتكاسات التي سببتها جائحة كورونا وأزمة التغير المناخي والنزاعات والحد من تعرض المزيد من الأطفال لمخاطر سوء التغذية.

وعلى صعيد آخر، أبدت الولايات المتحدة ودول أوروبية، قلقها "العميق" إزاء التقارير الأخيرة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين المنتمين لعرقية التيجراي دون اتهام.

وفي بيان مشترك، قالت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك ونذرلاند إنها "قلقة بشكل عميق إزاء التقارير الحديثة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين التيجراويين على أساس عرقيتهم ودون تهمة"، معتبرة أن إعلان أديس أبابا حالة الطوارئ، الشهر الماضي، "ليس مبررا للاعتقال الجماعي للأفراد من عرقيات معينة"، حسب ما جاء على موقع الخارجية الأمريكية على الإنترنت.

وأشار البيان إلى تقارير لمنظمات حكومية محلية وعالمية تناولت عمليات اعتقال واسعة للتيجراويين، من بينهم قسيسين أرثوذكسيين ومسنيين وأمهات لأطفال، من دون اتهامهم أو تقديمهم للمحاكمة، واحتجازهم في ظروف "غير إنسانية".

ورجّح أن يمثل الكثير من تلك الممارسات "انتهاكات للقانون الدولي"، داعيا لوقفها على الفور، والسماح للمراقبين الدوليين بالاطلاع على الوضع دون عوائق.

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وائل لطفى

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