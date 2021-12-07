«المحجوب»: وليامز أجرت اتصالا بالجنة العسكرية (5+5)

أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، اليوم، بأن ستيفاني ويليامز عقب تكليفها بالملف الليبي من قبل الامين العام للأمم المتحدة أجرت اتصالا هاتفيا باللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأوضح المحجوب في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ويليامز أجرت الاتصال اثناء وصولها الى روسيا وذلك للوقوف والاطمئنان على سير عمل اللجنة وما وصلت اليه في ملف اخراج القوات الاجنبية والمرتزقة.

وأشار إلى أن السفير الليبي في روسيا كان في مقدمة مستقبلي لجنة 5+5العسكرية المشتركة، مثمنا دورها في احلال السلام وتنفيذ اتفاقية جنيف والعمل على اجلاء القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا.