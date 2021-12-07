الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 29 عاطلًا بحوزتهم كمية من المخدرات بالقليوبية

الأمن
الأمن

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية 29 عاطلًا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية خلال حملة أمنية موسعة.

وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 29 عاطلًا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، 970 جرامًا من الهيروين المخدر، و610 جرامات من مخدر الحشيش، و410 جرامات من مخدر البودر، و790 جرام شادو، و45 جرامًا من مخدر البانجو، و338 جرامًا من مخدر الاستروكس، و345 قرص مخدر.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

الأجهزة الأمنية القليوبية 29 عاطلا المواد المخدرة الحشيش حملة أمنية

رئيس التحرير

وائل لطفى

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