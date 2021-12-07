تعرف على نتيجة الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

أعلنت الصفحة الرسمية للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، عن ظهور نتيجة الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي، وذلك بعد فتح باب التسجيل منذ اقل من شهر.

https://fb.watch/9Lpg6HkgJ_/

وكان تم إطلاق البرنامج الرئاسي الهادف إلى تأهيل الشباب للقيادة عام 2016 وقد تم تخريج 3 دفعات حتى الآن حيث يهدف البرنامج إلى بناء كوادر كفء للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتحويل نمط التفكير التقليدي إلى نمط أكثر حداثة متوافق مع التطبيقات الدولية الناجحة، حيث تم تصميمه ليكون نموذجا تعليميا يدمج بين الدراسة النظرية والعلمية التطبيقية، حيث يتم تدريب المشاركين على محاور رئيسية أهمها المهارات الشخصية والقانون والاقتصاد والمالية وغيرها من اللغات كما يتضمن البرنامج الزيارات الخارجية.



يشترط في المتقدم أن يكون السن من 30 – 45 عاما ويتقدم بالمستندات المطلوبة وهي: «بطاقة الرقم القومي، شهادة المؤهل الدراسي، الموقف من التجنيد، صحيفة الحالة الجنائية»، عبر الموقع الإلكتروني حيث تستمر الدراسة لمدة 8 شهور.



البرنامج عبارة عن كيان مستقل تابع لرئاسة الجمهورية، ويدار من خلال إدارة متخصصة محترفة ويتعاون فى تنفيذه عدداً من هيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.



ويهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة واعدة من الشباب وتأهيلها للقيادة كي تكون قادرة على تولي المسئولية وتحمل مهام العمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة، وذلك من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي بحيث تتمرس على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية، وتكون نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر، كما يهدف إلى خلق كفاءات شبابية ذات وعي وطني عميق وإدراك شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص، يتم ضخها في شرايين القطاع الحكومي.