الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب الأكاديمية العربية يشاركون فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد

الاكاديمية
الاكاديمية

شارك طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، حيث أناب رئيس الأكاديمية الدكتور محمد داود نائب رئيس الأكاديمية للشئون البحرية، بحضور عدد من مراكز المسئولية والطلاب من كلية النقل البحري والتكنولوجيا ومختلف الكليات بالإسكندرية.

وقالت الأكاديمية، إن احتفال العالم فى 9 ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لمكافحة الفساد يُشكل مناسبة مهمة لتأكيد رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات، والتي تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص، ما يعد عقبة فى طريق تحقيق تنميتها المستدامة.

وتنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع الجمعية العلمية للحاسبات CSS والجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE فرع الإسكندرية، المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للحاسب الآلي بين النظرية والتطبيق:  International conference on Computer Theory & Applications.

ويقام المؤتمر في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2021 بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبى قير - الإسكندرية بالنظام الهجين، الذي يتضمن كل من الحضور، وكذلك التواصل عبر الإنترنت، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعد هذا المؤتمر الذي يعقد على مدى 31 عامًا متتالية محفلا لالتقاء العلماء والخبراء والمتخصصين والباحثين في مجالات نظریات وعلوم الحاسب والتطبيقات المختلفة في كافة مناحي النشاط البشري لتبادل الأفكار والخبرات وأوجه التعاون المشترك، كما يتم نشر البحوث المقبولة في النشرة الإلكترونية للمؤتمر The Conference Electronic Proceedings، ويتم فهرستها في كل من Scopus and IEEE Xplore لدعم استفادة الباحثين في مجالات عمل المؤتمر.

طلاب الاكاديمية العربية تشارك الاحتفال باليوم لمكافحة الفساد

رئيس التحرير

وائل لطفى

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