الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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دراسة: تغير المناخ وذوبان الأنهار الجليدية سيزيد من سمك السلمون

سمك السلمون
سمك السلمون

يمكن أن يؤدي ذوبان الأنهار الجليدية من خلال تغير المناخ إلى خلق مناطق تفريخ جديدة لسمك السلمون في المحيط الهادئ والسماح لمصايد أسماك جديدة بالتطور في المناطق التي كانت مغلقة سابقًا بالجليد، وذلك خلال القرن المقبل.

يعتقد الباحثون أن انحسار الأنهار الجليدية بحلول عام 2100 في أمريكا الشمالية يمكن أن يفتح 6000 كيلومتر من الجداول الجديدة لسمك السلمون، مع ثلث المنطقة المناسبة للتبويض وتربية الصغار، وذلك إذا لم يتأثر السكان وفقا لمجلة nathure communication.

وتشير الدراسة التي نشرت بالمجلة، إلى أن آثار أخرى لتغير المناخ، مثل ارتفاع منسوب المياه والفيضانات،ووجدت الدراسة أن ارتفاع درجة حرارة المياه يضع مجموعات السلمون الحالية في حالة إجهاد، حيث يمثل الاحترار العالمي في مناطق القطب الشمالي تهديدًا للدببة القطبية والمخلوقات الأخرى التي تعتمد على الجليد البحري، لكن السلمون يمكن أن يزدهر في ظل الظروف المتغيرة.

فحصت الدراسة التي أجراها باحثون من كندا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مساحة تزيد عن 623 ألف كيلومتر مربع لتحديد تيارات جديدة محتملة مع ذوبان الجليد ، فقدت الأنهار الجليدية في غرب كندا معدله واحد في المائة من كتلتها الجليدية سنويًا، وفي بعض المناطق من المتوقع أن تفقد ما يصل إلى 80 في المائة بحلول عام 2100.

يمكن أن يؤدي تأثير التغييرات إلى إنشاء مصايد أسماك تجارية جديدة للانضمام إلى صناعة بمليارات الدولارات، قال الباحثون إن ذوبان الأنهار الجليدية على مدى القرن الماضي في شبه جزيرة كيناي في ألاسكا قد سمح بالفعل بتكاثر أسماك السلمون السوكي مما أدى إلى افتتاح مصايد تجارية.

قالت الدراسة إن "الحماية الفعالة لسمك السلمون في المحيط الهادئ لن تقتصر على الحفاظ على موطنها الحالي فحسب، بل أيضًا تجنب تدهور موطنها الطبيعي في المستقبل".

سمك السلمون المحيط الهادي تغير المناخ ذوبان الجليد مصايد

رئيس التحرير

وائل لطفى

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