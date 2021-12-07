الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ألفت عمر: سعيدة بنجاح «النهاردة يوم جميل» فى الكويت

الفت عمر
الفت عمر

تنتظر الفنانة ألفت عمر العرض التجاري لفيلمها الجديد "النهاردة يوم جميل" داخل مصر، في الوقت الذي يتواصل عرضه بالكويت، معبرة عن سعادتها بتحقيقه إيرادات كبيرة في عرضه هناك وتلعب فيه شخصية (صفاء) صديقة نجلاء بدر.

يشارك في "النهاردة يوم جميل" عدد من الفنانين أبرزهم: باسم سمرة، نجلاء بدر، هنا شيحة، أحمد وفيق، وانتصار، وهو من تأليف وإخراج نيفين شلبي.

ولفتت ألفت الأنظار بإطلالتها وتألقها في حفل ختام الدورة الـ٤٣ لمهرجان القاهرة وارتدت فيه رداءً أسود من تصميم أسماء أسعد.

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