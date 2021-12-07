الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالقناطر الخيرية

أمرت نيابة القناطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن والمخازن والهواتف المحمولة بنطاق دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وأدلى المتهمون أمام النيابة، باعترافات تفصيلية عن نشاطهم الإجرامي، وارتكابهم 6 وقائع سرقات، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم وتم ضبطهم وعرضهم على النيابة.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغات من المواطنين بتعرضهم لسرقة مساكنهم وخطف هواتفهم المحمولة أثناء سيرهم في الطريق العام من قبل مجهولين.

وتوصلت تحريات اللواء محمد العنانى، مدير مباحث القليوبية، إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وقاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمخازن، بأسلوب التسلق وكسر الأبواب، وكذا وقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام، وقيامهم بالتصرف فى متحصلات تلك الوقائع لدى عملائهم "6 أشخاص" لـ3 منهم معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القناطر، من استهداف المتهمين، وتم ضبطهم وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

تشكيل عصابي محافظة القليوبية القناطر الخيرية تاجر مخدرات اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية ضبط المحكوم عليهم الهاربين

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وائل لطفي

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