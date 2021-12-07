الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير العدل البريطانى: لا فوضى فى عملية إجلاء الأفغان عقب سيطرة طالبان

دومينيك راب،
دومينيك راب،

نفى وزير العدل البريطاني وزير الخارجية السابق، دومينيك راب، صحة ما كشف عنه موظف سابق بوزارة الخارجية البريطانية بشأن وجود حالة من الفوضى في عملية إجلاء الأفغان عقب سيطرة طالبان على كابول.
ورفض راب هذا الحديث باعتباره قادمًا من مسئول صغير المستوى، وأصر على أن عملية الإجلاء كانت ناجحة، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

ووفقًا للصحيفة رد راب على الأدلة التي قدمها رافاييل مارشال الموظف السابق بوزارة الخارجية البريطانية، لكنه لم ينكر أن 5 % فقط من الأشخاص المعرضين للخطر جراء استيلاء طالبان على السلطة تلقوا المساعدة.

ووصف راب الإجلاء بأنه جهد بطولي وشاق أدى إلى خروج 15 ألف شخص، وقال إن أي تأخير كان بسبب الوضع في كابول، وليس بسبب أخطاء فادحة من جانب بريطانيا.

وقال: «لقد فعلنا كل ما في وسعنا»، واصفًا جهود المملكة المتحدة بأنها سجل ينبغي أن يفخر به المشاركون، ولا سيما أولئك الذين يعملون في الميدان.

ونفى أنه تم تخفيض رتبته إلى وزير للعدل بسبب تعامله السيئ مع الأزمة في أغسطس الماضي، أو أن وظيفته معرضة للخطر مرة أخرى بسبب ما كشف عنه مارشال من مخالفات.

وزعم مارشال أن عشرات الآلاف من الأفغان تقطعت بهم السبل بعد سقوط كابول، بسبب الفوضى والاضطراب في وزارة الخارجية البريطانية - وألقى باللوم مباشرة على دومينيك راب.

وقال إن الاضطرابات أدت إلى ترك الناس ليموتوا على أيدي طالبان، كما أن راب الذي كان وزيرًا للخارجية آنذاك كان بطيئًا في اتخاذ القرارات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

«تاج الدين» يحذر من احتمالية ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

أقوال ابنة «سفاحة الطالبية» المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها

«الصحة»: رسائل لمستحقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال أيام

أول تعليق من أحمد بدير على شائعة وفاته

وزير التعليم يكشف حقيقة وجود أسئلة مقالية في امتحان الفلسفة بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

القس رفعت فكرى سعيد

بناء الوعي

لواء. محسن الفحام

مناهضة العنف ضد المرأة

نجلاء رفاعي

خدع «دبور الإسماعيلية» للإفلات من العقاب

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون