ضبط عربات كارو تلقي مخلفات ورتش بنهر الطريق بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 10 عربات كارو أثناء قيامهم بإلقاء كميات من المواد الصلبة ومخلفات الرتش والقمامة بعدد من الشوارع الرئيسية بأحياء العمرانية وشمال الجيزة والهرم وبولاق الدكرور.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة تكثف من حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للحد من مخالفات إلقاء عربات الكارو المخلفات بالشوارع والطرق الرئيسية لما تسببه من مظهر غير حضاري، مشيرًا إلى أنه يتم تنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المركبات التي تلقي مخلفات الرتش بنهر الطريق.

وقد تمكنت المحافظة من خلال حي العمرانية من ضبط عدد 2عربة كارو أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام أسفل محور الفريق كمال عامر وتم مصادرتهم.



كما تمكن حي شمال الجيزة من ضبط 4 عربات كارو تلقى مخلفات بمحور أحمد عرابي بمنطقة عزبة المطار والبراجيل وعلى الفور تم مصادرة العربة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تمكن حي الهرم من ضبط عربة كارو تقوم بالقاء المخلفات والقمامة بالطريق العام بشارع الأربعين بالإضافة إلى ضبط عربة كارو تقوم بأعمال فرز القمامة بطريق مصر الفيوم وتم مصادرة العربات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام حي بولاق الدكرور بالتحفظ على عدد 2 عربة كارو تحمل مخلفات وتلقيها بالشارع العمومي وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المخالفين لقسم شرطة حى بولاق الدكرور لاستكمال الإجراءات القانونية.