بولندا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة البولندية اليوم الثلاثاء، 19 ألفا و366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و704 آلاف و40 حالة.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو بولندا الناطق بالإنجليزية - أنه تم تسجيل 504 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 86 ألفا و205 آلاف.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس يبلغ 23 ألفا و604 أشخاص، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و184 ألفا و676 شخصا.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة البولندية منح 42 مليونًا و672 ألفًا و883 جرعة، حتى الآن، من بينها 174 ألفًا و370 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة- وفقًا لراديو (بولندا الدولي) الأحد- أنه تم منح أكثر من 20.96 مليون جرعة أولى من اللقاح، بينما تم تطعيم أكثر من 20.52 مليون شخص ضد الوباء بالكامل حتى الآن في البلاد.

وأضافت أن الحصيلة الكلية للتطعيمات تضمنت لقاحات ذات جرعتين من تطوير شركات تصنيع الدواء "فايزر- بيونتك" الأمريكية والألمانية، و"موديرنا" الأمريكية، و"أسترازينيكا" البريطانية، وكذلك اللقاح ذي الجرعة الواحدة من شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية.

وأعلن مفوض شئون التطعيم البولندي، ميشال دفورتشيك، أن بلاده لا تخطط لجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميًا في الوقت الحالي.

وبحسب دفورتشيك، هذا الحل غير مطروح في الوقت الراهن. وأضاف "لا تساعد القواعد ولا حملات المعلومات لأن الجميع في بولندا على دراية بالتطعيم.

وهناك أيضًا استقطاب قوي كبير في التطعيم في المجتمع ومشاعر قوية على الجانبين.