غدًا.. 3 اجتماعات لـ«محلية النواب» لمناقشة 16 طلب إحاطة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ثلاثة اجتماعات، غدا الأربعاء، لمناقشة 16 طلب إحاطة مقدمة من النواب، بشأن مشكلات ومشروعات خدمية في محافظة القاهرة، بحضور المحافظ اللواء خالد عبد العال، وقيادات المحافظة.

ويتناول الاجتماع مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر عبد العال، أبانوب عزت عزیز)، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتمليك المحلات الخاصة بالملاحق بسوق العبور والبالغ عددها 88 ملحق، وقيام المحافظة بتحصيل حق التمليك من التجار دون إبرام العقود، وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف مغاوري، بشأن استغلال وتشغيل بعض المرافق ومنافذ سوق العبور المغلقة منذ ما يقرب من 30 عاما، وعددها (475 شاليش)، ومدى تأثير ذلك على زيادة إيرادات محافظة القاهرة من السوق، وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

وتنظر اللجنة خلال الاجتماع أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد، بشأن تأخر إنشاء مجمع الخدمات بحي المعصرة – محافظة القاهرة بالرغم من الموافقة على إنشائه منذ عام 2019، وتحديد قطعة الأرض التي تصلح لهذا الشأن بأرض الخدمات، وتبلغ مساحتها 2000 متر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن عدم قيام المحافظات بتوريد نسبة 10 من صناديق المحليات لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفقا لقانون إنشاء الصندوق المشار إليه.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحا عاصی، بشأن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة تسريب المياه من أعلى جبل المقطم، الذي أدى إلى إنسداد طريق السبعين فدان في التقاطع النازل من التعاونيات، ومخاوف المواطنين من تضرر منازلهم، فضلا عن ضرورة تدبيش الجبل وإزاحة النباتات التي نمت بسبب تسريب المياه وأغلقت الطريق.

ويشهد الاجتماع، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منطقتي عزبة المبيض - حي الزيتون الغربية - والخصایصة الكابلات - حي الأميرية - محافظة القاهرة، واتخاذ اللازم لنقل السكان المهددة مساكنهم بالسقوط بالمنطقتين المذكورتين لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بشأن إعادة استغلال الأرض التابعة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بمنطقة عزبة النخل حي المرج - محافظة القاهرة، لإقامة موقف سيارات وسوق نموذجي بمقابل مادي للحد من الكثافة المرورية وتنظيم الباعة الجائلين بالحي، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد الكريم، بشأن عدم إعلان سكان منطقة ألماظة بأي قرار رسمي عن الأعمال المزمع تنفيذها لإزالة الصف الأول من (عمارات سكنية - محال تجارية - مدرسة)، أو أية خريطة لتطوير المنطقة والتعديل المروري المقترح.