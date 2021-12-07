هشام الجاهل: منتدى شباب العالم يعكس تفوق مصر بالقوة الناعمة لخلق جيل صانع للقرار

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن حرص القيادة السياسية على إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المقرر انعقاده خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير 2022 في شرم الشيخ، يعطى رسالة مهمة للعالم حول عن استمرار مصر فى دورها الرائد في دعم الشباب، لاسيما أنه أحد أهم أدوات القوة الناعمة، التى تخلق جيل قادر على صنع القرار وكوادر شبابية تقود مستقبل الوطن.

وأشار عضو مجلس النواب، فى بيان صادر له، إلى دور القيادة السياسية فى دعم النسخ السابقة لمنتدى شباب العالم التى انطلقت لأول مرة فى نوفمبر عام 2017، لتكون المنصة الأولى التى تتيح للشباب الفرصة فى التعبير عن ارائهم دون قيود، بجانب تمكينهم من المشاركة فى كافة المجالات، من خلال عقد مناقشات مشتركة وإشراكهم فى وضع خطة لمواجهة القضايا والملفات الهامة على الساحة الدولية.

وتابع: يأتى ذلك فى ظل تقدم ترتيب مصر بنحو أربعة مراكز، طبقًا للمؤشر العالمى للقوة الناعمة 2021، بعد أن أُدرجت مصر في الفئة الأولى، محرزة 38.3 نقطة لتصبح مصر في المركز الـ 34 من بين 100 دولة، مقارنة بالمركز 38 بين 60 دولة عام 2020.

وكان قد ثمن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة منذ أن تولى فخامة الرئيس السيسي، مقاليد حكم البلاد، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي المخصص لهم من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام .

وأكد "الجاهل"، أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد حظوا باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية خاصة منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، فقد حرص الرئيس على دعمهم وتشجيعهم ووجه قرارات مباشرة تعمل على دمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.