العملات المرتبطة بالسلع ترتفع مدعومة بآمال أن تأتي آثار أوميكرون خفيفة

استقر مؤشر الدولار وارتفعت العملات التي تنطوي على مخاطر اليوم الثلاثاء إذ يراهن التجار على أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا لن يكون شديدا كما كان يعتقد من قبل.

وانتعشت الأسهم الآسيوية الليلة الماضية وارتفعت أسعار النفط مع تحسن الإقبال على المخاطر بعد أن أفادت تقارير من جنوب أفريقيا وردت في وقت سابق هذا الأسبوع بأن المصابين بأوميكرون في البلاد ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

وقال انتوني فاوتشي أكبر الخبراء الأمريكيين في مجال الأمراض المعدية لقناة سي.إن.إن التلفزيونية إنه لم يظهر ما يشير إلى وجود أعراض حادة جراء المتحور حتى الآن.

وقاد الدولار الاسترالي ارتفاع العملات اليوم فزاد 0.6 بالمئة إلى 0.70915 دولار بحول الساعة 0902 بتوقيت جرينتش بعد اجتماع البنك المركزي الاسترالي مواصلا مكاسبه التي حققها أمس الاثنين عندما سجل أعلى نسبة زيادة في سبعة أسابيع.

لم يعلن المركزي الاسترالي أي تغيير في السياسات لكنه قال إن أوميكرون ليس من المتوقع أن يخرج الانتعاش الاقتصادي عن مساره.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6764 دولار واستقر الجنيه الاسترليني على 1.3257 دولار.

واستقر مؤشر الدولار على 96.363 في حين هبط الين 0.2 بالمئة إلى 113.705 ين للدولار.

وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1263 دولار وما زال متضررا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشدد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المركزي الأوروبي.

وارتفع سعر الدولار قليلا الأربعاء مع تزايد تذبذب الدولار أمام اليورو إلى أعلى مستوياته هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا، وتدعم الدولار بتجدد توقعات رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.03 بالمئة إلى 95.997 في الساعة 0920 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أقوى أداء شهري منذ يونيو على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن انتشار أوميكرون.