أشهر 10 خرافات حول تساقط الشعر يجب أن تتوقف عن تصديقها

يمكن أن يكون فقدان شعرك تجربة عاطفية ومرهقة للغاية، وهناك العديد من الأسباب المختلفة وراء حدوث ذلك، وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية جيري شابيرو، دكتوراه في الطب من مستشفى جامعة نيويورك لانجون، يعاني أكثر من 80 في % من الرجال وما يقرب من نصف النساء من تساقط الشعر بشكل كبير في حياتهم ولكن حتى مع الأخذ في الاعتبار مدى شيوع تساقط الشعر، لا يزال هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول هذا الأمر، وفقًا لموقع “best life online” أكبر خرافات حول تساقط الشعر.

يعتبر تساقط الشعر مشكلة حقيقية للرجال فقط

يُعتقد في الغالب أن تساقط الشعر حالة تؤثر على الرجال فقط. تقول جويس إيماهيروبو-إيب، طبيبة الأمراض الجلدية النابضة بالحياة في بوسطن، ماساتشوستس، إنها تسمع هذه الأسطورة يوميًا تقريبًا في عيادتها للأمراض الجلدية، ولا يمكن أن تكون أبعد عن الحقيقة.

البيوتين يمنع تساقط الشعر

في أي وقت يعاني شخص ما من أي نوع من تساقط الشعر، فإنهم يميلون إلى استخدام البيوتين - المكمل الذي تم وصفه بأنه حل معجزة لجميع مشاكل صحة الشعر، لسوء الحظ، على الرغم من أنه من المحتمل ألا يكون مفيدًا كثيرًا.

إذا كان جدك أصلعًا فستكون كذلك

هل أخبرك أحد من قبل أن شعرك يعاني من مشكلة بسبب شكل بصيلات والد والدتك لا تصدق ما تسمعه - فهذه مجرد أسطورة أخرى منتشرة بشكل لا يصدق حول تساقط الشعر.

ارتداء القبعات يسبب تساقط الشعر

يمكنك ارتداء أي عدد تريده من القبعات، وقتما تشاء - لن تتسبب في تساقط الشعر أو الصلع تقول أنجيلا فيبس، أخصائية استعادة الشعر، مستشارة هيركلوب الطبية في رالي، نورث كارولينا "يمكن أن تكون هناك حالات أخرى يمكن أن تسبب تساقط الشعر، لكنها بالتأكيد ليست بسبب ارتداء قبعة."

يسبب الكثير من هرمون التستوستيرون تساقط الشعر

يعتقد الكثير من الناس أن كمية هرمون التستوستيرون تلعب دورًا في تساقط الشعر في الواقع ، سواء كانت مستويات هرمون التستوستيرون لديهم مرتفعة أو منخفضة أو طبيعية، فلا يوجد ارتباط فعلي.

يمكن أن يتسبب الإفراط في استخدام الشامبو في تساقط الشعر

فقط لأنك تحب غسل شعرك بالشامبو بشكل منتظم لا يعني أنك يجب أن تقلق بشأن تساقط الشعر وفقًا لفيبس، يؤدي غسل شعرك إلى تساقط خصلات الشعر الميتة - وهو أمر طبيعي تمامًا، حيث يفقد الناس ما يصل إلى 150 شعرة يوميًاتحدث نسبة معينة من ذلك أثناء الاستحمام ، وليس بسبب أي مشاكل في تساقط الشعر.

نظامك الغذائي ليس له أي تأثير على صحة شعرك

ما تأكله كل يوم لا يلعب فقط دورًا في صحة جسمك - إنه يؤثر أيضًا على صحة شعرك، تقول جيري شابيرو إن مرضاها يتفاجأون دائمًا عندما يعلمون أن نقص التغذية يمكن أن يساهم في تساقط الشعر.

ذيل الحصان آمن تمامًا

قد يبدو شكل ذيل الحصان المائل للخلف أو العقدة العلوية رائعًا، لكن المشكلة هي أنه يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تساقط الشعر غير المقصود. يقول جيري شابيرو "نوع معين من تساقط الشعر يسمى ثعلبة الشد ينتج عن ارتداء قصات الشعر التي تسبب الكثير من التوتر على الشعر، مثل وصلات الشعر الثقيلة وذيل الحصان المشدود"، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى تندب وتساقط الشعر بشكل دائم.

صبغة الشعر

ليس فقط وصلات الشعر وتسريحات الشعر الضيقة هي التي تسبب تساقط الشعر - إنها تلون شعرك أيضًا يقول جيري شابيرو "يمكن أن يؤدي الإفراط في تلوين الشعر ومعالجته إلى زيادة هشاشة الشعر وتقصفه" لهذا السبب، إذا كنت تعاني من تساقط الشعر، فإنها توصي بالعمل مع مصفف الشعر وطبيب الأمراض الجلدية لتحديد تسريحات الشعر التي لن تساهم في المشكلة.

لا يمكنك الشعور بتساقط الشعر

ربما لم تكن تعلم أن تساقط الشعر يمكن أن يؤذي وفقًا لـ جيري شابيرو، فإن الشعور بألم في فروة الرأس يجب أن يتطلب دائمًا زيارة طبيب الأمراض الجلدية لأنه قد يكون علامة على الالتهاب، والذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر.