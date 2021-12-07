خلافات عائلية تدفع شابا لطعن زوجته والقفز من الخامس بالعياط

لقي شابًا مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر قفزه من الطابق الخامس عقب تعديه على زوجته بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية بينهم في منطقة العياط.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس غرفة النجدة بالجيزة، إخطارًا بسقوط شاب من أعلى عقار بقرية البليدة بالعياط.

وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى المكان، وتبين العثور على جثة عاطل وبعمل التحريات تبين أن المتوفي ألقى بنفسه من الطابق الخامس عقب تعديه على زوجته طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تم نقل الزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وتتولى النيابة التحقيقات.