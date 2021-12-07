الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات عائلية تدفع شابا لطعن زوجته والقفز من الخامس بالعياط

طعن
طعن

لقي شابًا مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر قفزه من الطابق الخامس عقب تعديه على زوجته بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية بينهم في منطقة العياط.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس غرفة النجدة بالجيزة، إخطارًا بسقوط شاب من أعلى عقار بقرية البليدة بالعياط.

وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى المكان، وتبين العثور على جثة عاطل وبعمل التحريات تبين أن المتوفي ألقى بنفسه من الطابق الخامس عقب تعديه على زوجته طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تم نقل الزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وتتولى النيابة التحقيقات.

خلافات عائلية العياط الطابق الخامس القفز طعن شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

«تقلبات عنيفة».. «الأرصاد» تُحذر من الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

نظام جديد للعمل في الإمارات.. الإجازة «يومين ونص» أسبوعياً

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 7-12-2021

خطة «الداخلية» لتأمين 296 كنيسة قبل احتفالات رأس السنة

رسالة مهمة من وزير التعليم بشأن كلية فيكتوريا بالإسكندرية

مصرع وإصابة 7 فى تصادم ملاكى وميكروباص بكوبرى مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية