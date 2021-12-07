الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 7 ديسمبر 2021

الابراج
الابراج

قدّمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: يجعلك ما يستجد اليوم تتنبّه جيداً لمصاريفك، وخصوصاً أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور مهنياً وتتسبب بخلافات غير متوقعة.

عاطفياً: تبحث في بداية علاقة او نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل، أو تحضّر لمشروع سرّي تفاجئ به الحبيب.

صحياً: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون، لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضر.

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- الثور

مهنياً: تحقق رغباتك أو تعبّر عنها اليوم بالطريقة التي تراها مناسبة وتريحك نفسياً، وتكون قادراً على استقطاب التأييد من أكبر المراجع.

عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض ولا سيما أنّ مستقبلك العاطفي على المحك.

صحياً: لا تتهور ولا تقرر المضي في ما أنت عليه صحياً، النتائج السلبية تظهر قريباً

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة فيفي عبده.

فيفي عبده

- الجوزاء

مهنياً: تكون النقاشات هذا اليوم عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق، واتخاذ قرارات مصيرية حاسمة بشأن بعض الأشخاص.

عاطفياً: إذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك.

صحياً: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبياً، بسبب آلام ظهرك ورقبتك.

ومن مشاهير هذا البرج محمد صلاح.

- السرطان

 مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم أن تكون حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرين، فقد تسمع ما لا يعجبك ويبقيك في حال من الانزعاج. 

عاطفياً: إياك والمغامرات العابرة في هذا اليوم الدقيق من حياتك، ادرس الخطوات والعواقب التي قد تترتب على ذلك.

صحياً: المحافظة على الصحة جيدة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا ليس جديداً عليك وفقاً لما عرفت به سابقاً

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نرمين الفقي.

نرمين الفقي

- الأسد 

مهنياً: تواكب هذا اليوم التطورات من دون اعتراض، لكن بعض التحديات القانونية أو الإدارية قد تكون عابرة ولا تؤثر في الأجواء المهنية إطلاقاً.

عاطفياً: حضّر نفسك ليوم صعب
، حيث تعيش خلاله معاناة عاطفية وتتعرّض لخيانة ثقة او لإهمال غير متعمّد.

صحياً: تمالك نفسك،لأن الانهيار العصبي والمعنوي أسوأ من أي انهيار آخر.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد عز.

 أحمد عز

 
- العذراء

مهنياً: أحاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابية، فتقدّم أفكاراً مميّزة وتخوض تجارب ناجحة أيضاً.

عاطفياً: توقّع في هذا اليوم أن يتحرّك شيء ما في حياتك العاطفية، بعد زمن من مراوحة المكان.

صحياً: مغريات الحياة كثيرة ولا سيما تلك المضرة بالصحة، تحاشاها قدر الإمكان.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- الميزان

مهنياً: تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، أنصحك بعدم الاستسلام، بل المواجهة بحزم ووعي، وتسجيل الأهداف في مرمى الخصوم.

عاطفياً: الشفافية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، وتذليل المصاعب مهما يكن حجمها كبيراً.

صحياً: الشعور بعدم الراحة والقلق الدائم، ناتجان من الإرهاق المتزايد الذي تعرض نفسك له.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة روبي.

روبي 

- العقرب

مهنياً: تكون مدعواً هذا اليوم إلى الانفتاح والتطوّر، والاتصال بالخارج لتحقيق المشاريع المرجوة، والتخطيط لمجموعة من المشاريع المستقبلية الكبيرة.

عاطفياً: رغبة صادقة من قبلك لإصلاح الأمور مع الشريك، وهذا يتطلب منك جرأة لافتة.

صحياً: لا تدع الوزن الزائد يتغلب عليك، فمضاعفاته مزعجة على المدى المنظور

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- القوس 

مهنياً: تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليوم، لكنّك تفكر في نشر أو إعلان مفيد، وتقوم بعمل تواصلي مع بعض الفئات.

عاطفياً: مارس سحرك وتقرّب من الحبيب ولا ترفض له طلباً حتى لو كان صعب التنفيذ.

صحياً: عوامل متعددة تثير عصبيتك وانفعالك، فحاول قدر الإمكان تجنب كل ما يسبب لك ذلك

ومن مشاهير هذا البرج الكاتب نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- الجدي 

مهنياً: الشمس من برج الثور تشكل مثلثاً فلكيا ايجابيا مع القمر من برجك، وتتحدث عن بعض الإنجازات المالية والنشاطات والعمليات الاستثمارية، وتسمع كلاماً جميلاً جداً.

عاطفياً: تتشوق إلى الارتباط وتأسيس أسرة برفقة شريك، ترى أنه يفهمك ويتفهم أوضاعك يف مختلف الظروف التي قد تصادفها.

صحياً: كن على ثقة تامة بالتمارين الرياضية التي تمارسها، فهي حتماً تأتي بالنتائج المرجوة.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- الدلو

مهنياً: عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه، إنما بانتظارك مسؤوليات جسام ستثبت أنك قادر على توليها.

عاطفياً: عليك أن تكون ليّن الجانب في التعاطي مع الشريك ولا سيّما في النقاط الحسّاسة.

صحياً: اعتماد نظام غذائي محدّد، يحميك من خطر التعرّض لأزمات صحية

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام.

أنغام 

- الحوت

مهنياً: قد يدفعك هذا اليوم إلى التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد، وتقرر مع بعض الزملاء ضرورة التصدي لكل من يضع العصي في دواليب المشاريع.

عاطفياً: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، فتجد نفسك وسط ازمة طارئة وتتجرأ لطيّ صفحة من الماضي بعد تجارب قاسية. 

صحياً: تبدو نشيطًا ذهنيّاً وجسديّاً، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقتك

ومن مشاهير هذا البرج الفنان رامي صبري.

رامي صبري

 

الأبراج الفلكية حظك اليوم جاكلين عقيقي الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 خبيرة الأبراج وعالمة الفلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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