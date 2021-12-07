الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم كوريا الشمالية يدعو للإخلاص المطلق للحزب الحاكم

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

ترأس زعيم  كوريا الشمالية" كيم جونج أون" اجتماعا للمعلمين العسكريين ودعاهم إلى رعاية الناس من خلال الإخلاص المطلق لحزب العمال الحاكم.

وأفادت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية بأن اللجنة المركزية للحزب واللجنة العسكرية المركزية عقدت الاجتماع في بيونغ يانغ في 4 و5 ديسمبر الجاري لإجراء تغيير رائد في مشاريع التعليم بما يتماشى مع الأوقات المتغيرة وفقا لمانقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ووفقا ليونهاب فقد شدد كيم على الحاجة إلى إعداد جميع العاملين في مجال التعليم العسكري ليكونوا جنودا حقيقيين مخلصين للغاية لفكرة الحزب وقيادته وتنظيم وتوفير التعليم العسكري بشكل صارم. 

كما دعا كيم إلى تضافر الجهود لإطلاق مرحلة جديدة وزيادة وتيرة التقدم في الثورة التعليمية العسكرية لضمان انتصار قواتنا الثورية التي لا تقهر.

وكان هذا الاجتماع الثامن من نوعه في كوريا الشمالية والاجتماع الثاني منذ تولي كيم السلطة في أواخر عام 2011. وعقد الاجتماع الأخير في نوفمبر عام 2015.

يأتي هذا فيما ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن  أن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي والتقدم الذي تحرزه في مجال الأسلحة يزعزعان الاستقرار الإقليمي على نحو متزايد.

جاءت تصريحات أوستن في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الكوري الجنوبي سوه ووك في سول، حيث قال إن الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية للمشاركة في الحوار، مضيفًا أن الدبلوماسية هي أفضل نهج يمكن اتباعه مع بيونجيانج على أن تكون مدعومة بردع فعال.

وتواصل كوريا الشمالية رفض طلبات الولايات المتحدة الخاصة بالدبلوماسية منذ أن تولى جو بايدن السلطة من دونالد ترامب، الذي عقد ثلاث قمم مع الزعيم كيم جونج أون.

وعقد أوستن والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة محادثات عسكرية سنوية مع مسئولين كوريين جنوبيين، وهو أول اجتماع من نوعه بين الجانبين منذ تولي بايدن المنصب في يناير الماضي والأخير قبل أن يترك الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن السلطة في مايو المقبل.

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وائل لطفي

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