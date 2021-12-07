المستندات المطلوبة عند قيد الأفراد فى السجل التجارى

كشف جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن المستندات الواجب تقديمها عند طلب الأفراد القيد في السجل التجاري.

وتتمثل تلك المستندات في الأتي:

1- صورة من التوكيل في حالة تقديم الطلب من الوكيل (والأصل للاطلاع فقط).

2- صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل أو صاحب الشأن.

3- صورة البطاقة الضريبية.

4- ترخيص بالتعديل من الغرفة التجارية المختصة.

5- صورة بطاقة الوكيل المفوض عند التأشير بتعيين وكيل مفوض بعد الاطلاع على الأصل.

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه قام باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية للجهاز من خلال بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى اصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري "مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية" سعيًا لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.

ووفر الجهاز 6 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج من السجل التجاري، واستعلام السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضًا، إضافة منشأة "اثبات الرقم القومي على المنشأة"، وأنه خلال 3 أشهر وقبل نهاية العام الجاري سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية الى 13 خدمة.

وأتاح الجهاز عدد 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجاري في كلً من مناطق 6 أكتوبر والجيزة وفي مول العرب، و يعد لأول مرة افتتاح سجل تجاري مميز في المولات التجارية.