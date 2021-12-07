مناهضة العنف ضد المرأة.. ندوات برعاية تضامن الدقهلية

نظمت مديرية تضامن الدقهلية بالتنسيق مع وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأزهر بالمنصورة ندوة في إطار فاعليات حملة (١٦يوم لمناهضة العنف ضد المرأة).



حضر الفاعليات الدكتور كمال علي الجمل عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، وبناء على توجيهات الدكتوره نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

جانب من الندوة

واستمر تنظيم وإقامة فاعليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أنحاء ومراكز محافظة الدقهلية لليوم الثاني عشر بالتنسيق مع الجهات الشريكة سواء الحكومية أو الأهلية.

جانب من الندوة

كما أقيمت اليوم بكلية أصول الدين جامعة الأزهر ندوة بعنوان (تمكين المرأة اقتصاديا) حضر فيها عميد الكلية وأيمن الإمام مدير عام إدارة بنك ناصر الاجتماعي وفكري المناوي منسق الوحدة وبدرين السيد مدير إدارة شئون المرأة بالتضامن الإجتماعى وسحر عيد أخصائية بإدارة شئون المرأة،

وبحضور عدد من طلبة الكلية وتم عرض الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين المرأة وحفظ كرامتها وحمايتها من العنف لمناهضة ظاهرة العنف فى نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة ما بين الطلبة والمحاضرين للرد على تساؤلاتهم.

جانب من الندوة

كما نظمت اليوم إدارة بني عبيد الاجتماعية ندوه بنادي بني عبيد الرياضي للتوعية بالحملة القومية ضد شلل الأطفال استهدفت الأمهات المستفيدات من تكافل ومشرفات الحضانات وأولياء الأمور وعدد من الشباب المتطوعين بالهلال الأحمر.



وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية على استمرار تلك الحملات التوعوية لتوعية المواطنين ومناهضة العنف ضد المرأة بنطاق محافظة الدقهلية.

جانب من الندوة

و أكد عبدالعزيز أن الندوة تناولت التعريف بأشكال العنف وأسبابه، وحرمان المرأة من حقها في الميراث في كثير من المجتمعات كشكل من أشكال العنف الأسري ضد المرأة.



وفي نهاية الندوة تم الرد على أسئلة الحضور من الجنسين، والتي تمحورت حول أشكال العنف وأسبابه وأنواعه وكيفية مواجهته، ورأي الدين في العنف ضد المراة والتشريعات التي تحفظ حقوق المراة.