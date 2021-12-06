قطار الصعيد يدهس مواطنا بقرية محي الدين في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم، حادثا أليما، حيث لقى مواطن أسفل عجلات القطار أمام مزلقان قرية محي الدين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت إدارة شرطة النجدة في بني سويف، إخطارا بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أسفر عن مصرعه، بالقرب من مزلقان محي الدين بمدينة بني سويف.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

دلت التحريات الأولية أن المتوفي حاول المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وجار التعرف على بيانات المتوفي.