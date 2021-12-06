الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«قومي الحوكمة»: تخريج أول دفعة من سفراء التنمية

الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف

أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط، أن مبادرة «كُن سفيرًا» من أهم المبادرات التي تستهدف تأهيل الكوادر الشابة في الفئة العمرية بين 18 و35 عام وتعريفهم بأهداف التنمية المستدامة من خلال سلسلة من البرامج التدريبية وصولًا لتخريج دفعات من سفراء التنمية بمصر، لافتة إلى أن الدفعة الأولى من المبادرة تقدم لها أكثر من 7000 شاب وفتاة بنهاية العام الماضي، وتم تدريب نحو 1100 منهم فقط خلال العام الأول، وبعد ذلك تمت تصفية المترشحين واختيار 500 شاب وفتاة كسفراء للتنمية المستدامة، ومن المقرر إقامة حفل بحضور وزيرة التخطيط لتسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية لخريجي الدفعة الأولى من المبادرة خلال الشهر الجاري.

وأضافت «شريف» أنه سيتم فتح باب التقديم للالتحاق بالدفعة الجديدة من المبادرة خلال الربع الأول من العام المقبل ومن المستهدف أن يتضاعف عدد المقبولين فيها إلى 1000 شاب وفتاة، موضحة أن التدريب يتم بشكل إلكتروني نظرًا لظروف جائحة كورونا، مع إتاحة ورش عمل ولقاءات عن بعد عبر تطبيق زووم مع المدربين للرد على أي استفسارات.

وأوضحت أن كلا من مبادرة «حياة كريمة» ومشروع تنمية الأسرة المصرية من أهم المشروعات التي تحقق أهداف رؤية مصر 2030.

التخطيط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مبادرة كن سفير ا التنمية المستدامة

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