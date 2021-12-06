الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل رياضة الدقهلية يتفقد نادي اتحاد نبروه الرياضي (صور)

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد، مساء اليوم الاثنين، علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية نادي اتحاد نبروه الرياضي التابع لإدارة شباب نبروه، رفقة السيد عوض الله مدير إدارة شباب نبروه، وأحمد أبو ضحى رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد نبروه الرياضي، والإمام الأجرب عضو مجلس إدارة نادي اتحاد نبروه، وسيف عبد الهادي المدير التنفيذي لنادي اتحاد نبروه الرياضي، والكابتن بدوى شولح مدير الكرة بنادي الاتحاد.

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وتاتي تلك الجولة التفقدية لنادي اتحاد نبروه الرياضي، لمتابعة سير العمل وتفقد الأعمال الإنشائية وأعمال الصيانة الخاصة بالكافيتريا داخل نادي الاتحاد، والوقوف على مستوى الجودة في أعمال الصيانة والتشطيبات بالكافيتريا التي تم استثمارها بنظام الـB.O.T لمدة تسع سنوات، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجههم أثناء الأعمال الإنشائية لكى تخرج فى النهاية بشكل جيد وحسب المواصفات الفنية المطلوبة في كراسة الشروط.

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كما استمع وكيل الوزارة إلى رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد نبروه الرياضي والاحتياجات التى يحتاجها النادي، وكيف تقوم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة علاء الشربيني وكيل الوزارة بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الأندية الرياضية، وكيفية العلاج لها لخدمة شبابنا بالأندية الرياضية.

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وتأتي تلك الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التى يقوم بها «الشربيني» لمتابعة سير العمل والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات، حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

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كما نظمت لجنة التوثيق والتأريخ باليوبيل ندوة لتكريم المرحوم الدكتور عبد المنعم البدراوى أول رئيس للجامعة بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهوى بكلية الحقوق جامعة المنصورة لتوثيق الإنجازات التى قام بها رؤساء الجامعة السابقين خلال فترة توليهم رئاسة الجامعة.


قدم الندوة  كل من الدكتور حسين الماحى العميد  الأسبق لكلية الحقوق جامعة المنصورة، الدكتور محمد جمال الدين مدرس الشريعة الإسلامية بالكلية.

مساء الاثنين وكيل وزارة الشباب الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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