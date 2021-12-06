الأربعاء.. جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد بـ14 نقابة فرعية

تعقد نقابة المحامين جلستين لحلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، الأربعاء المقبل، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر بالقاهرة، من التاسعة صباحًا برئاسة نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

تعقد الجلسة لنقابات: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة – المنوفية – الإسماعيلية – دمياط ـ بورسعيد ـ السويس – شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط – قنا – سوهاج»، في يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر ، بقاعة اتحاد عمال مصر، بجوار قسم الأزبكية.

فيما كشف حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين- مقرر عام معهد المحاماة، عن إعلان جدول الامتحانات الخاصة بالدورة الرابعة لمعهد المحاماة، خلال 48 ساعة.

أشار في بيان له إلى انتهاء محاضرات الدورة الرابعة من معهد محاماة القاهرة الكبرى، والذي يضم نقابات «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ شمال وجنوب الجيزة ـ شمال وجنوب القليوبية».

أوضح الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر عام معهد المحاماة، أن آخر محاضرة في الدورة الرابعة من معهد المحاماة تم عقدها الأربعاء الماضي 1 ديسمبر، منوهًا إلى أن الامتحانات المقرر عقدها ستتناول ما تم شرحه في المحاضرات السابقة.