مصرع وإصابة 9 جراء تصادم 3 سيارات بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، الإثنين، حادث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الدولي المتجه إلى المحلة الكبرى، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لمركز كفر الشيخ، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ بوقوع حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لدائرة المركز.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع الحادث، وتبين اختلال عجلة من قائد إحدى السيارات نتج عن ذلك انقلاب سيارة تاكسي، وتصادمها مع ميكروباص مع سيارة ثالثة جيب، لينتج عن ذلك وفاة سيدة ورجل وإصابة 7 آخرين.

تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، لاستقبال المصابين في الحادث والتعامل مع حالتهم الصحية.

طرق الوقاية من الحوادث

ووضعت إدارة المرور العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم للمصايف وقضاء العطلات.

شملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التي تمكّن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التّسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.