التحريات في اتهام 5 باحتجاز سائق لوجود خلافات مالية في المطرية

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام 5 أشخاص بينهم سيدة باحتجاز سائق لوجود خلافات مالية بينهم بمنطقة المطرية.

وجاء بأقوال- رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المطرية - خلال تحقيقات النيابة العامة، بورود اتصال هاتفي من الأهالي مفاده سماع صوت استغاثة من أحد المساكن.

وأوضح أنه وبالانتقال أبصر المجني عليه مجردا من ملابسه ومستوثق بحبل داخل مسكن المتهمة الأولى رفقة باقي المتهمين فتم ضبطهم.

وأضاف أن تحرياته قد دلته على صحة ما شهد به سالفه.

كانت أحالت النيابة العامة، 5 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة أمام الجنايات لقيامهم باحتجاز شخص لوجود خلافات مالية بينهم بمنطقة المطرية.

البداية كانت بتلقي مدير مباحث العاصمة إخطارا من رئيس مباحث المطرية، مفادها ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال وأمكن ضبط (5 أشخاص) وبحوزتهم (طبنجة صوت – مجموعة من الحبال) وبصحبتهم المجنى عليه (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس) مقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبمواجهة المتهمين أقرت السيدة بأنه نظراً لسابقة قيام المجني عليه بشراء سيارتها مقابل مبلغ مالي وقيامه بسداد جزء من ثمنها، وتوقيعه إيصالات أمانة بباقى المبلغ، إلا أنه لم يقم بسداد باقى المبلغ المالى المُستحق عليه، ما أثار حفيظتها فخططت لاختطافه، وفى سبيل ذلك استعانت بباقى المتهمين، حيث قامت باستدراجه لمقهى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بدعوى إنهاء الخلاف بينهما ودياً، وعقب وصوله قام باقى المتهمين باصطحابه داخل سيارة ميكروباص (قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق) كرهاً عنه تحت تهديد الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهم، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واقتياده للشقة محل الواقعة والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، واحتجازه لمساومته على سداد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوالها أيدوها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه إيد ما جاء بأقوالهم، واتهمهم بارتكاب الواقعة.