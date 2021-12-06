يبحث عدد من محبي السينما ومستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية.. وميعاد الدورة الأولى والمشاركين في المهرجان الجديد الذي يحظى باهتمام بالغ.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية

وتبدأ مساء اليوم الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة بالمملكة العربية السعودية البلد المصنفة إرثًا عالميًا وفق اليونيسكو، ومن المقرر أن تعرض الدورة الأولى من المهرجان الجديد باقة من أهم وأحدث الانتاجات السينمائية العربية والعالمية، ذلك إلى جانب مختارات كلاسيكية لعمالقة الإخراج، وبرامج أخرى لتعريف الجمهور بأصوات جديدة من المنطقة وخارجها.

واعتبر المهتمون بصناعة السينما المهرجان منصة للسينمائيين العرب والعاملين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم عن طريق بناء جسور التواصل، وتنظيم مسابقة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة، واستضافة باقة من الأنشطة والندوات وورش العمل.

مقر مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية

ومن المقرر أن تقام الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر في الفترة من 6 وحتى 15 من ديسمبر الجاري، وقررت إدارة مهرجان البحر الأحمر في أولى دوراته اختيار النجمة التونسية هند صبري عضوة للجنة تحكيم الأفلام الطويلة برئاسة المخرج الإيطالي الكبير جوسيبي تورناتوري واكنت اعتذرت عن تسلم إحدى الجوائز بمهرجان فرانكفون أول أمس وأرست لهم رسالة صوتية لتواجدها في مهرجان البحر الأحمر، وعبرت هند عن سعادتها بهذا الاختيار ومشاركتها في لجنة تحكيم يترأسها مخرج عملاق بحجم تورناتوري.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية

عروض مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وتعرض الدورة الأولى من المهرجان مجموعة من أفضل إبداعات السينما العربية والعالمية، إضافة إلى عروض السجادة الحمراء، والندوات وورش العمل، وبرامج سوق البحر الأحمر، في واحدة من أهم وأكبر التظاهرات السينمائية العربية المرتقبة.

ويشارك الفيلم المصري برة المنهج بطولة الفنان ماجد الكدواني ومن إخراج عمرو سلامة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الافتتاحية، والتي ستقام خلال الفترة من 6 - 15 ديسمبر المقبل، وهو من إخراج عمرو سلامة.