الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع شخصين بتهمة التعدي على سائق «توك توك» بالأميرية

ضبط شخصين
ضبط شخصين

تباشر جهات التحقيق بالأميرية، إجراءتها، في اتهام شخصَيْن لقيامهما بالتعدى بالضرب على سائق مركبة "توك توك" بالأميرية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كان قد تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم").

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال السائق مركبة "التوك توك" الخاصة به حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخران.. بسبب خلاف حول أولوية المرور حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتعدى على سالفي الذكر باستخدام أداة حادة "مفك" إلا أن أحد أفراد الطرف الثانى تمكن من استخلاصها منه وتعدى عليه محدثاً إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة دراجة نارية الطريق العام التحقيق مديرية امن القاهرة توك توك أمن

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