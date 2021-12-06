دراسة تكشف استغلال الإخوان للمنظمات الإسلامية الأمريكية لتأجيج الصراعات فى الشرق

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة، حديثة تحت عنوان" مرتبطة بالإخوان، تورط المنظمات الإسلامية الأمريكية في صراعات سياسية عربية"، أعدها الأستاذ الدكتور نصر محمد عارف، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

ووفقًا للدراسة، فإن المنظمات الاسلامية في الولايات المتحدة الأمركية تعتبر أدوات في يد جماعة الإخوان تستغلها كيفما تشاء في تأجيج صراعات في دول الشرق أو الدول الموجودة فيها تلك الجماعات.

وتشير إلى أن هذه المنظمات الاإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تحقق المأمول منها في أن تكون جزءًا من المجتمع الأمريكي وقادرًا على التأثير فيه، وفي عملية صنع السياسة الداخلية والخارجية بما يحقق مصالحها، ومصالح الجاليات التي تعبر عنها، وعلى العكس من ذلك تورطت معظم هذه المنظمات في صراعات سياسية في دول العالم العربي وجنوب آسيا، وكأنها إنما أنشئت لخدمة جماعة الإخوان في تلك الدول.

وتؤكد الدراسة أنه على مدى أكثر من نصف قرن، سارت المنظمات الإسلامية الأمريكية في طريق طويل متعرج، أعاقها عن ترسيخ جذورها في المجتمع الأمريكي، حيث تكبلت معظم هذه المنظمات، إن لم يكن جميعها بارتباطات حزبية وسياسية خارجية مع ارتباطها بجماعة الإخوان حيث حولتها الإخوان إلى أدوات لخدمة مصالح وأهداف جماعات سياسية في الشرق، وظفتها في صراعاتها السياسية مع الدول التي توجد تلك الجماعات فيها.

وحصرت الدراسة أكبر منظمتين تابعتين لجماعة الاخوان في الولايات المتحدة الأمريكية و هما CAIR، وMAS.

حيث تصدر منظمة كير الإخوانية صورة المنظمة التي تدافع عن المسلمين الذين يقع عليهم اضطهاد أو ظلم في داخل الولايات المتحدة، ولكنها منظمة إخوانية استغلتها جماعة الإخوان لتحقيق مصالح لها.

أما المنظمة الثانية MAS فيقودها من يتولى شؤون جماعة الإخوان في أمريكا، ولذلك فإن المنظمة خاضعة تمامًا لجماعة الإخوان.