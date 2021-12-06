الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 6 ديسمبر 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

 

الحمل

مهنيًا: حاذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل. 

عاطفيًا: يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك من وجهة نظر الحبيب حول الكثير من الأمور.

صحيًا: كن حريصًا على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطًا في عملك.

ومن مشاهير هذا البرج صبا مبارك

صبا مبارك

الثور

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة.

عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم مع الشريك وتظهر لك الحقيقته وتنكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا.

صحيًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه.

ومن مشاهير هذا البرج ديفيد بيكهام

ديفيد بيكهام

الجوزاء 

مهنيًا: ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبلًا على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميع في محيطك المهني والعائلي.

صحيًا: لكي يكون يومك مريحًا عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطا.

ومن مشاهير هذا البرج أنجلينا جولي

أنجلينا جولي

السرطان

مهنيًا: تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلّب على المستجدات. 

عاطفيًا: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبر عن حبك الكبير.

صحيًا: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.

ومن مشاهير هذا البرج توم كروز

توم كروز

 

الأسد 

مهنيًا: يطرأ أمر مهم للغاية يجعلك هذا اليوم أكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء وحتى على أرباب العمل.

عاطفيًا: قد تنشأ صراعات مع الشريك أو مع الزوج، وقد تجرح حبيبك بالكلام أو تعاني مشكلة يمرّ بها أحد المقرّبين.

صحيًا: يمكن التغلب على القلق والاضطراب باللجوء إلى عالم نفس.

ومن مشاهير هذا البرج أنيس منصور

أنيس منصور

العذراء

مهنيًا: يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات الإيجابية والاخبار السارة، ويستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع، وتكون النتائج على قدر الآمال والطموح. 

عاطفيًا: تناسبك الظروف الحالية والتي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها وإن كانت هذه الأخيرة لن تظهر على الساحة حاليًا.

صحيًا: لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك.

ومن مشاهير هذا البرج كاظم الساهر

كاظم الساهر

الميزان

مهنيًا: يوم ضاغط ومتقلب قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصًا أنّ الوضع بات لا يحتمل، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع.

عاطفيًا: قد يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا يكون لمصلحتك والشريك حتمًا.

صحيًا: لا تغرق نفسك في مشاكل سطحية قد تسبب لك في ما بعد أزمة صحية أنت بغنى عنها.

ومن مشاهير هذا البرج كيم كاردشيان

كيم كاردشيان

العقرب

مهنيًا: يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال، قد تتاح لك فرصة مناسبة لإدخال تغيير إيجابي على حياتك نظرًا إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات.

عاطفيًا: تحتاج إلى من يتوسط بينك وبين الحبيب وتكثر المشاحنات وتشتد الاصطدامات بين المواقف والآراء.

صحيًا: مراحل استعادة العافية والنشاط قد تكون طويلة بعد الإهمال المتزايد للوضع الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج منى زكي 

منى زكي

القوس 

مهنيًا: تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية. 

عاطفيًا: اعتبر اليوم مناسبًا جدًا لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى.

صحيًا: ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقًا وانزعاجًا بسبب ضغوط العمل المتواصلة.

ومن مشاهير هذا البرج علا غانم

علا غانم

الجدي 

مهنيًا: تعيش يوما مميزا جدا يدعمك فيه المثلث الفلكي الترابي ما يجعلك تستفيد ماديًا واجتماعيًا من بعض التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات المالية، وتأتيك المساعدة من زميل.

عاطفيًا: تشتاق إلى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها

صحيًا: حدّد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك.

ومن مشاهير هذا البرج درة

درة

الدلو

مهنيًا: قد تتراجع المعنويات في بداية هذا الشهر وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء.

عاطفيًا: لا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء. 

صحيًا: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية.

ومن مشاهير هذا البرج باريس هيلتون

باريس هيلتون

الحوت 

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم المهم الكثير من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة.

عاطفيًا: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزًا لذلك وضع له النقاط على الحروف.

صحيًا: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك، والرياضة هي أفضل الحلول.

ومن مشاهير هذا البرج آسر ياسين

آسر ياسين
جاكلين عقيقي حظك اليوم برج الحوت خبيرة الأبراج برج الحمل

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وائل لطفي

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