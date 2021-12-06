تكريم الفائزين بمسابقة «إسكندرية فى عيونا» (صور)

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بعنوان "إسكندرية في عيونا"، والتي أقيمت تحت رعاية المحافظ ونظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة شيرين مصطفى بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع، ونادي عدسة للتصوير، وذلك في إطار تنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية من خلال إظهار معالم المدينة السياحية.

مسابقة التصوير الفوتوغرافي إسكندرية في عيونا

وفي كلمته؛ أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط كوكبة من مبدعي وفناني التصوير الفوتوغرافي، مقدمًا التهنئة لجميع الفائزين على هذا الإبداع والتميز.

وأكد «الشريف» على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم لتشجيع الشباب في جميع ألوان الفنون التي من شأنها الارتقاء بالذوق العام وإظهار الفن الراقي الذي يبرز مكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

مسابقة التصوير الفوتوغرافي إسكندرية في عيونا

وعلى هامش ذلك، أفتتح محافظ الإسكندرية المعرض الخاص بأعمال المتسابقين، بقاعة "الأخوين وانلي" بمركز الحرية للإبداع، وأشاد بروعة الاتقان والإبداع الذي شاهده خلال تفقده لوحات المعرض والذي ينم عن مدى تميز فناني التصوير الفوتوغرافي المشاركين.

مسابقة التصوير الفوتوغرافي إسكندرية في عيونا

ولإبراز جمال عروس البحر، كان قد أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تنفيذ مبادرة تجميل مدينة الإسكندرية، وإعادة رونقها الحضاري والتاريخي تحت شعار «عروس البحر من تاني»، والتي تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية لإطلاق حزمة من المشروعات التي تهدف إلى إعادة الإسكندرية إلى سابق عهدها.

مسابقة التصوير الفوتوغرافي إسكندرية في عيونا

وقال محافظ الإسكندرية، إن مبادرة تجميل مدينة الإسكندرية تشمل جميع أنحاء وضواحي الإسكندرية وليس الكورنيش والطرق الرئيسية فحسب.

وأوضح أنها تعد أول مبادرة تهدف لإشراك المواطن وجميع منظمات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على المشكلات والحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة من المشروعات.

مسابقة التصوير الفوتوغرافي إسكندرية في عيونا

ووجه المحافظ دعوة إلى جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية للمشاركة في المبادرة، موضحًا أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري الإدارات يعملوا على مدار 24 ساعة لانجاح هذه المبادرة وتحقيق جميع أهدافها.