انطلاق حملة للتبرع بالدم لصالح 57357 بكنائس وسط القاهرة

نظم مركز السامري الصالح لخدمة المرضى، التابع لقطاع كنائس وسط القاهرة بالمشاركة مع مستشفى 57357 حملة للتبرع بالدم لصالح المستشفى ذاتها.

تواصل الكنائس الأرثوذكسية مشاركتها المجتمعية في حملات التبرع بالدم، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومن بينها الحملة التي نظمتها إيبارشية أبو قرقاص برئاسة الأنبا فيلوباتير، أسقف عام كنائس أبو قرقاص بالمنيا، للتبرع بالدم والبلازما لمرضى أحد المستشفيات العامة بالقاهرة؛ تشجيعًا لجهود الدولة في حملتها الرسمية للتبرع ببلازما الدم للتعافي من عدد من الأمراض العديدة من خلال البلازما.

وشاركت إيبارشية قطاع كنائس عزبة النخل خلال وقت قريب في حملة للتبرع بالدم، برعاية الأنبا سيداروس أسقف عام قطاع الكنائس.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الميلاد المجيد 25 نوفمبر، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية 25 ديسمبر من كل عام وفقًا لتقويم الكنائس الغربية، بينما تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني 7 يناير من كل عام وفقًا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير، وخلاله يواظب الأقباط على المشاركة في تسبحة كيهك التي ترتل بها الكنائس مدائح للسيدة العذراء مريم.

وتستعد الكنائس لتنظيم صلوات تسبحة كيهك، خلال أول ديسمبر المقبل ومن أشهر الأساقفة الذين يترأسون صلوات كيهك بكل عام الأنبا يؤانس أسقف القبطية الأرثوذكسية بأسيوط الذي سيقَتصرها خلال العام الحالي على كنائس إيبارشية أسيوط، فقط، بسبب ظروف انتشار كورونا، حيث كان يترأسها بالسنوات السابقة بكنيسة العذراء مريم الزيتون وكنيسة العذراء بمصر الجديد وسط حضور كثيف من الأقباط بكل عام.