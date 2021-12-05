الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري واستئناف الملاحة

ميناء شرم الشيخ البحري
ميناء شرم الشيخ البحري

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، إذ تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مسؤولي السكة الحديد بزيادة تركيب القطارات التي تم تعديل تركيبها في وقت الذروة لامتصاص كثافة الركاب، والعمل على تقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم على خطوط الهيئة المختلفة، مشددًاعلى ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة مميز بمختلف القطارات والمحطات وتشكيل لجان من رئاسة هيئة السكك الحديدية للتفتيش المفاجئ على مستوى النظافة على مدار الساعة، وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل، وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية.

وحذر «الوزير» الركاب من عدم الركوب بدون تذكرة، كما وجّه بتطبيق الغرامة الفورية المنصوص عليها، مؤكدًا على ضرورة إعلام الركاب بأي تعديلات تطرأ على جداول التشغيل بسبب أعمال تحديث نظم الإشارات، كما تفقد الوزير الأرصفة من رصيف 1 حتى رصيف 8 بالمحطة، وكذا أحد قطارات الدرجة الثالثة الروسي ذات التهوية الديناميكية المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية للتأكد من مستوى نظافة القطار ومستوى الخدمة المقدمة، كما تم تفقد محطة الشرق وتابع مستوى الخدمة المقدمة للركاب بأحد القطارات المتجه من القاهرة إلى طنطا.

وفي ذات السياق، التقى الوزير عدد من المواطنين خلال جولته، ودار حوار حول قطارات خط منوف، لافتا إلى أنه تم توقيع عقد مع تاليس الإسبانية العالمية لتطوير خط «قليوب/ منوف/ طنطا»، بطول94 كم، ليشمل تطوير نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى نظام إلكتروني، حديث حاصل على أحدث عوامل الأمان بنظام «SIL 4»، مع ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزي بمحطة منوف للتحكم في الخط بالكامل، وهو ما سيمكن من زيادة عدد القطارات مستقبلا وسيقلل من زمن الرحلة كما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان، ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لتحديث نظم الإشارات على مختلف الخطوط وازدواج الخطوط المفردة.

اعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري الحركة الملاحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

«خريطة سقوط الأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

«سلامتك يا أستاذ».. أدباء ومفكرون يروون طرائفهم مع إبراهيم عبد المجيد

«كان عايزها تشرب مع أصحابه».. «فاتن»: زوجي قيّد أطفالي وحاول قتلي (فيديو)

تأجيل طعن طلاب الثانوية على تزوير كراسات الإجابة لـ 23 يناير

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. الحضور يقفون لتحية رشوان توفيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى