الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بطل «Miracol»: المخرج ترك لنا الحرية في مشهد ختام الفيلم

محررة الدستور مع
محررة الدستور مع الممثل الروماني إيمانويل بارفو

عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي معجزة "Miracol" ضمن المسابقة الدولية التي تقام بالدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور المخرج جورج أبتري وبطل العمل الممثل الروماني إيمانويل بارفو.

وقال بطل العمل الممثل الروماني إيمانويل بارفو، إنه فخور بتواجده في مصر، وتحديدًا داخل دار الأوبرا لحضور فيلمه الذي يعرض لأول مرة داخل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

أضاف بارفو، لـ"الدستور": "أحب العمل كثيرًا مع المخرج جروج أبتري، خاصة أنه يدرك جيدًا ماذا يفعل، حتى أنه عندما ذهبت للراهبة كرستينا داخل المستشفى، للتعرف على الشخص الذي اغتصبها وتساعدني في القبض عليه، همست ليَّ في أذنه، ولم يستمع الجمهور لحديثها حتى أن المخرج ذاته لا يعلم ماذا قالت ليَّ".

أضاف:"مخرج العمل ترك لنا كممثلين الحرية في كيف تكون نهاية الفيلم، كما أنه ترك الخيال للمشاهد ليكون خياله واسع، حتى أنني مع بطلة الفيلم تحدثنا حول الكثير في بعض المشاهد".

محررة الدستور مع الممثل الروماني إيمانويل بارفو

ختام مهرجان القاهرة السينمائي

من المقرر أن يشهد حفل ختام القاهرة السينمائي توزيع جوائز المهرجان المختلفة، الدولية، وآفاق السينما العربية وأسبوع النقاد ومسابقة الأفلام القصيرة، بخلاف الجوائز الأخرى وأبرزها جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبرسي" وغيرها، وشهد المهرجان هذا العام تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل الافتتاح.

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي يوم 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من حوالي 60 دولة، ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ43 مساء اليوم. وكان المهرجان قد حظي هذا العام بأفضل الأفلام السينمائية العربية، رغم قلة الإنتاجات السينمائية، بسبب القوانين الجديدة التي فرضتها الجائحة.

بطل العمل بطل العمل معجزة مهرجان القاهرة السينمائى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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