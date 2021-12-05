الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية تطلق منتدى التعاون الرقمي والتنمية 13 ديسمبر

الإسكوا
الإسكوا

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات الرئيسة المتابعة لقضايا القمة العالمية لمجتمع المعلومات منتدى التعاون الرقمي والتنمية يوم 13 ديسمبر الجاري، في إطار نهج وحدة العمل في الأمم المتحدة، وفي سياق المسار الفرعي ذات الصلة لبرنامج تعزيز التعاون الرقمي والتنمية للدول العربية.

ويتضمن هذا الحدث الضخم من عدة حوارات بشأن السياسات العامة ومنابر للدعوة إلى مناصرة السياسات العامة، بما في ذلك المنتدى العربي حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات الاجتماع الثالث للمنتدى العربي رفيع المستوى حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية، بمثابة النسخة العربية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات. المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت المؤتمر السادس للمنتدى العربي لحوكمة الإنترنت، بمثابة النسخة العربية للمنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت.

يهدف المنتدى إلى تمكين المشاركة والحوار والشراكة بين مختلف أصحاب المصلحة والخبراء من المنطقة العربية بشأن القضايا الحاسمة المتعلقة بالتنمية الرقمية والتعاون الرقمي، ومراجعة ومناقشة الروابط المتبادلة بين مجالات مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي وحوكمة الإنترنت مع خطة التنمية لعام 2030 دعوة مفتوحة لتقديم مقترحات جلسات وورش عمل تماشياً مع الطبيعة الشاملة والتشاركية للحدث.

الامم المتحدة تعزيز التعاون الرقمي التنمية للدول العربية الإسكوا الأمم المتحدة الاقتصادية القمة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية تطلق منتدى التعاون الرقمي والتنمية 13 ديسمبر

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